Экс-игрок СКА ответил на вопрос, стоит ли армейцам выменять нового вратаря перед дедлайном

Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас заявил, что армейскому клубу не нужно искать нового вратаря до дедлайна в КХЛ.

— Как думаете, стоит ли СКА выменять вратаря перед дедлайном или с дуэтом Мойсевич-Заврагин можно идти за Кубком Гагарина?

— Во-первых, вратаря очень сложно найти. Во-вторых, я так понимаю, что СКА надеется на достойную игру этих вратарей. В отдельных матчах они показывают очень хорошую игру. Может быть, из-за молодости не хватает стабильности. Думаю, сейчас невозможно найти другого вратаря, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».

Напомним, СКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 37 матчей имеет в активе 48 очков.