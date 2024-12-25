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Экс-игрок СКА ответил на вопрос, стоит ли армейцам выменять нового вратаря перед дедлайном

Экс-игрок СКА ответил на вопрос, стоит ли армейцам выменять нового вратаря перед дедлайном
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Заслуженный тренер России, бывший вратарь СКА Сергей Черкас заявил, что армейскому клубу не нужно искать нового вратаря до дедлайна в КХЛ.

— Как думаете, стоит ли СКА выменять вратаря перед дедлайном или с дуэтом Мойсевич-Заврагин можно идти за Кубком Гагарина?
— Во-первых, вратаря очень сложно найти. Во-вторых, я так понимаю, что СКА надеется на достойную игру этих вратарей. В отдельных матчах они показывают очень хорошую игру. Может быть, из-за молодости не хватает стабильности. Думаю, сейчас невозможно найти другого вратаря, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».

Напомним, СКА располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга после 37 матчей имеет в активе 48 очков.

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