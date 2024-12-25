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В «Северстали» прокомментировали громкий обмен Коростелёва в «Трактор»

В «Северстали» прокомментировали громкий обмен Коростелёва в «Трактор»
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Директор «Северстали» Николай Канаков прокомментировал обмен нападающего Никиты Коростелёва в «Трактор». Напомним, череповецкий клуб получил форварда Михаила Котляревского.

«У Никиты заканчивается контракт весной, и он становится НСА. В данный момент он не хотел продлевать с нами контракт, поэтому принято решение его обменять.

Предложений было много — остановились на «Тракторе». Мы объявили об обмене», — сказал Канаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

27-летний Коростелёв в нынешнем сезоне сыграл 34 матча, в которых записал на свой счёт 23 (13+10) очка. 27-летний Михаил Котляревский сыграл 36 встреч, где набрал 18 (9+9) очков.

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