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Нападающий «Трактора» Никита Тертышный близок к переходу в «Торпедо»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный близок к переходу в «Торпедо»
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Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Трактора» Никита Тертышный близок к переходу в «Торпедо».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 26-летний Тертышный сыграл 37 встреч, в которых забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач.

Всего в рамках КХЛ форвард сыграл 213 матчей, в которых записал на свой счёт 45 шайб и 51 результативную передачу с показателем полезности «+27».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 36 матчей, в которых набрало 39 очков. Подопечные Игоря Ларионова находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, ранее челябинский «Трактор» совершил обмен хоккеистами с череповецкой «Северсталью».

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