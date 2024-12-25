Нападающий «Трактора» Никита Тертышный близок к переходу в «Торпедо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Трактора» Никита Тертышный близок к переходу в «Торпедо».

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 26-летний Тертышный сыграл 37 встреч, в которых забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач.

Всего в рамках КХЛ форвард сыграл 213 матчей, в которых записал на свой счёт 45 шайб и 51 результативную передачу с показателем полезности «+27».

«Торпедо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провело 36 матчей, в которых набрало 39 очков. Подопечные Игоря Ларионова находятся на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, ранее челябинский «Трактор» совершил обмен хоккеистами с череповецкой «Северсталью».