Директор «Северстали» назвал причину перехода Котляревского из «Трактора»

Директор «Северстали» Николай Канаков назвал причину перехода Никиты Котляревского из «Трактора». Напомним, череповецкий клуб отдал форварда Никиту Коростелёва.

«В первую очередь искали замену Коростелёву в текущем сезоне», — сказал Канаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

27-летний Коростелёв в нынешнем сезоне сыграл 34 матча, в которых записал на свой счёт 23 (13+10) очка. 27-летний Михаил Котляревский сыграл 36 встреч, где набрал 18 (9+9) очков.

«Северсталь» после 38 матчей расположилась на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 48 очков.