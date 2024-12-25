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Директор «Северстали» назвал причину перехода Котляревского из «Трактора»

Директор «Северстали» назвал причину перехода Котляревского из «Трактора»
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Директор «Северстали» Николай Канаков назвал причину перехода Никиты Котляревского из «Трактора». Напомним, череповецкий клуб отдал форварда Никиту Коростелёва.

«В первую очередь искали замену Коростелёву в текущем сезоне», — сказал Канаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

27-летний Коростелёв в нынешнем сезоне сыграл 34 матча, в которых записал на свой счёт 23 (13+10) очка. 27-летний Михаил Котляревский сыграл 36 встреч, где набрал 18 (9+9) очков.

«Северсталь» после 38 матчей расположилась на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Подопечные Андрея Козырева имеют в активе 48 очков.

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