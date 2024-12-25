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Агентство Winners подтвердило переход Окулова из ЦСКА в «Авангард»

Агентство Winners подтвердило переход Окулова из ЦСКА в «Авангард»
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Хоккейное агентство Winners подтвердило переход нападающего ЦСКА Константина Окулова в «Авангард». Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл 36 матчей, в которых набрал 16 очков — забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В армейском клубе Окулов стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ Окулов провёл 610 матчей, в которых набрал 403 очка — забросил 154 шайбы и отдал 249 результативных передач. Нападающий является воспитанником новосибирского хоккея и начинал свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге в составе «Сибири».

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