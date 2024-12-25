Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Авангарда» оценил приобретение Константина Окулова

Гендиректор «Авангарда» оценил приобретение Константина Окулова
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков оценил приобретение нападающего Константина Окулова из ЦСКА в обмен на форварда Коула Касселса.

«Нашему нападению необходим столь разносторонний мастер, как Константин Окулов. Его сильные стороны всем хорошо известны, это нападающий с высоким игровым интеллектом, способный вести игру команды и создавать моменты для партнёров, а также для самого себя. Коулу Касселсу мы говорим спасибо за игру и желаем успехов в новом клубе, он работал честно и профессионально», — цитирует Чистякова пресс-служба омского клуба.

В текущем сезоне 29-летний Окулов провёл 36 матчей, в которых набрал 16 очков — забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В армейском клубе Константин стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.

Материалы по теме
ХК ЦСКА обменял Окулова в «Авангард» на Касселса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android