Гендиректор «Авангарда» оценил приобретение Константина Окулова

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков оценил приобретение нападающего Константина Окулова из ЦСКА в обмен на форварда Коула Касселса.

«Нашему нападению необходим столь разносторонний мастер, как Константин Окулов. Его сильные стороны всем хорошо известны, это нападающий с высоким игровым интеллектом, способный вести игру команды и создавать моменты для партнёров, а также для самого себя. Коулу Касселсу мы говорим спасибо за игру и желаем успехов в новом клубе, он работал честно и профессионально», — цитирует Чистякова пресс-служба омского клуба.

В текущем сезоне 29-летний Окулов провёл 36 матчей, в которых набрал 16 очков — забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач. В армейском клубе Константин стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина.