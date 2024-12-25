«Зачем? Почему?» Терещенко — об обмене Окулова на Касселса из ЦСКА в «Авангард»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил обмен между ЦСКА и «Авангардом», в результате которого в московский клуб перешёл нападающий Коул Касселс, а в стан омского клуба отправился форвард Константин Окулов.

— Ваша первая реакция на этот обмен?

— Зачем? Почему?

— Чем мог руководствоваться ЦСКА?

— Не знаю. Поговаривали, что армейцы были недовольны Окуловым ещё в прошлом сезоне. В Омске отличная организация, Константин должен перезапустить карьеру при североамериканском тренере. «Авангард» однозначно выиграет от этого обмена, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.