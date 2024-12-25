«Авангард» расторгнет контракт с вратарём Хомченко, игрок продолжит карьеру в ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» расторгнет контракт с вратарём Павлом Хомченко, игрок продолжит карьеру в ЦСКА. Голкипер станет бэкапом Ивана Просветова.

В текущем сезоне на счету 30-летнего Хомченко 28 матчей, в которых голкипер одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,4% и коэффициентом надёжности 2.37.

Всего в КХЛ Хомченко провёл 95 матчей, в которых голкипер одержал 34 победы с процентом отражённых бросков 92,2% и коэффициентом надёжности 2.36.

Напомним, ранее между «Авангардом» и ЦСКА произошёл обмен нападающими. В стан армейского клуба перешёл Коул Касселс, а в омский клуб отправился Константин Окулов.