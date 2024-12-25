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Плющев — об обмене Окулова в «Авангард»: думаю, там что-то личное

Плющев — об обмене Окулова в «Авангард»: думаю, там что-то личное
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил обмен между ЦСКА и «Авангардом», в результате которого в московский клуб перешёл нападающий Коул Касселс, а в стан омского клуба отправился форвард Константин Окулов.

— В чём видите преимущество этой сделки для ЦСКА?
— Видимо, что-то личное там: то ли с Воробьёвым, то ли с Есмантовичем. Окулов – игрок, который ярко выступал. Может быть, Воробьёв ищет что-то внутри команды. Мне непонятен этот обмен, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В текущем сезоне 29-летний Окулов провёл 36 матчей, в которых набрал 16 очков — забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач.

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