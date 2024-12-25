«Лада» заключила двусторонний контракт с нападающим Артёмом Манукяном до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Форвард будет заявлен за тольяттинскую команду, но продолжит играть за ЦСК ВВС по договору о сотрудничестве.

26-летний Манукян является воспитанником омского «Авангарда» и в системе родного клуба в 2014 году начал свою профессиональную карьеру, поиграв в дальнейшем в МХЛ и КХЛ. В сезоне-2016/2017 форвард стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата МХЛ, заработав 105 (39+66) очков за 60 матчей. В 2018 году Артём был выбран клубом «Ванкувер Кэнакс» в шестом раунде драфта НХЛ под общим номером 186, а спустя год вместе с «Авангардом» добрался до финала Кубка Гагарина.

В дальнейшем Манукян выступал за следующие команды: «Адмирал», новокузнецкий «Металлург», «Рязань-ВДВ», АКМ и «Пепперс» из Армянской хоккейной лиги. Также в активе нападающего есть четыре встречи за «Ладу» в сезоне-2022/2023.