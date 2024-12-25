«Северсталь» расторгла и заключила новый контракт с нападающим Александром Скореновым
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«Северсталь» расторгла и заключила новый односторонний контракт с нападающим Александром Скореновым. Как сообщает пресс-служба КХЛ, соглашение рассчитано до 31.05.2027.
В текущем сезоне 25-летний форвард провёл за череповецкий клуб 25 матчей, в которых набрал 14 очков — забросил девять шайб и отдал пять результативных передач. Всего в Континентальной хоккейной лиге Скоренов провёл 121 встречу, в них он набрал 69 очков — забросил 37 шайб и отдал 32 результативные передачи.
В текущем сезоне «Северсталь» провела 38 матчей и на данный момент расположилась на пятой строчке в таблице Западной конференции КХЛ.
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