«Только при одном условии». Кожевников рассказал, в каком случае Овечкин перейдёт в СКА

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал единственное условие, при котором капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может перейти в санкт-петербургский СКА. Напомним, российский нападающий является воспитанником московского «Динамо».

«Зачем мы торопимся? Давайте подождём. Я уверен, что Овечкин никогда не присоединится к Кузнецову в СКА. Я даже могу поспорить. Он может в СКА оказаться только при одном условии — если его попросит Владимир Владимирович Путин. Но президент его не будет просить. Он в эти игры не играет. Он всё время о стране думает.

В этом плане Овечкин потрясающий мужчина и человек. У него динамовская кровь. Он вернётся только туда. Саша — человек слова. Если он говорит, то так и делает, что вызывает уважение», — цитирует Кожевникова Legalbet.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин провёл 18 матчей, в которых записал на свой счёт 25 (15+10) очков.