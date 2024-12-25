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Алексей Терещенко оценил обмен Джозефса из «Лады» в «Металлург»

Алексей Терещенко оценил обмен Джозефса из «Лады» в «Металлург»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил обмен между «Ладой» и «Металлургом», при котором в Магнитогорск отправляется нападающий Трой Джозефс, а тольяттинцы получили денежную компенсацию.

— Как оцените обмен Джозефса в «Металлург»?
— Играть в Тольятти и Магнитогорске – две разные вещи, при всём уважении.

— Но ведь Джозефс сбавил в этом сезоне, стоило ли «Металлургу» брать такого игрока?
— Руководство и тренерский штаб видят его сильные стороны, наверняка помнят прошлый сезон. Для Джозефса – однозначно шаг вперёд, — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 29 матчей, в которых записал на свой счёт 11 (3+8) очков.

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