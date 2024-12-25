Хоккейный клуб «Спартак» продлил контракт с нападающим Даниэлем Усмановым. Как сообщает пресс-служба красно-белых, с форвардом подписано двустороннее соглашение до 2027 года.

Выпускник молодёжной команды «Спартака» 22-летний Усманов выступает в системе красно-белых с 2020 года, став в позапрошлом сезоне обладателем Кубка Петрова в составе фарм-клуба «Спартака», воскресенского «Химика». В нынешнем сезоне молодой центрфорвард провёл за «Спартак» 20 игр, набрав 5 (1+4) очков, а также сыграл 15 матчей за «Химик», заработав 14 (3+11) очков.

Всего на счету Даниэля 12 (7+5) очков за 56 встреч КХЛ в составе красно-белых.