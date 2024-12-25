Плющев: интересно, что скажут руководители ЦСКА, когда Окулов заиграет в «Авангарде»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал, как нападающий Константин Окулов усилит «Авангард».

— Что Окулов привнесёт в игру «Авангарда»?

— Константин – игрок атаки, созидатель. Он может быть хорошим ассистентом, снайпером. Сменится обстановка, может заиграть ещё ярче, интересно, что скажут руководители ЦСКА, если это произойдёт. Думаю, для «Авангарда» это хорошее приобретение, — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

В текущем сезоне 29-летний Окулов провёл 36 матчей, в которых набрал 16 очков — забросил пять шайб и отдал 11 результативных передач.