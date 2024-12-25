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Геннадий Величкин назвал лучшего российского нападающего 2024 года

Геннадий Величкин назвал лучшего российского нападающего 2024 года
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Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин назвал нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина лучшим российским форвардом 2024 года.

«Я обязан сказать, что лучшим российским нападающим 2024 года был Женя Малкин. Сегодня для Магнитогорска он – наша путеводная звезда. Для того чтобы стать таким, как Женя, нужна многолетняя стабильность. Не выстрел один-два года, а несколько лет быть надёжным и стабильным. Не случайно «Питтсбург» за него цепляется и держится столько лет. Думаю, Малкин ещё пару сезонов поиграет на высоком уровне.

По стабильности на одном уровне с Женей, конечно, Саша Овечкин. Отмечу ещё Капризова. Он с первого своего захода в Национальную хоккейную лигу показывает, что он как был Капризом, так и остаётся им», — цитирует Величкина Legalbet.

В текущем сезоне Малкин провёл 36 матчей, в которых набрал 29 очков — забросил семь шайб и отдал 22 результативные передачи.

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