Вратарь «Ак Барса» Билялов был заменён после пяти шайб от минского «Динамо» за 34 минуты

В Минске на стадионе «Минск-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Ак Барсом». После второго периода счёт 5:0 в пользу хозяев.

К 35-й минуте встречи хоккеисты минского «Динамо» забросили пять шайб в ворота голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова. Тренерский штаб казанской команды принял решение заменить стартового вратаря на Амира Мифтахова.

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Напомним, в недавнем матче в Казани между этими командами победу одержало «Динамо» со счётом 3:1.