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Трёхкратный чемпион мира высказался насчёт шестиматчевой безрезультативной серии Мичкова

Трёхкратный чемпион мира высказался насчёт шестиматчевой безрезультативной серии Мичкова
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался насчёт шестиматчевой безрезультативной серии нападающего «Филадельфии» Матвея Мичкова. Проводящий дебютный сезон в североамериканской лиге российский форвард впервые за карьеру в НХЛ не смог набрать очков в шести матчах подряд впервые в карьере.

«Он нормально начал чемпионат, вы что хотите, чтобы он весь сезон по нарастающей шёл? Такого не бывает. Матвей – молодой парень», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, на данный момент в активе Матвея Мичкова 27 (11+16) очков в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

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