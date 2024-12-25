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«Для Александра Великого!» Легенда «Спартака» объяснил успехи «Вашингтона» без Овечкина

«Для Александра Великого!» Легенда «Спартака» объяснил успехи «Вашингтона» без Овечкина
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Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Александр Кожевников объяснил успехи «Вашингтона» в отсутствие травмированного капитана Александра Овечкина.

— «Вашингтон» в 16 матчах без Овечкина потерпел всего шесть поражений…
— Для Александра Великого! Он дал толчок, дал старт команде — и она заиграла. Почувствовала уверенность и играет — за себя и за того парня! Он выйдет, и всё у него будет хорошо. Настрой хороший у него, это было видно. Дурная травма… Ну ничего, он мужик крепкий, настоящий. Я думаю, сейчас выйдет — и покажет! Через недельку уже точно выйдет, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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