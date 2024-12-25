Терещенко рассказал, какие игроки «Вашингтона» стали лидерами в отсутствие Овечкина

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко рассказал, какие игроки «Вашингтона» стали лидерами в отсутствие травмированного капитана Александра Овечкина. Россиянин близок к возвращению на лёд и примет участие в матчах после рождественского перерыва. «Вашингтон» в 16 встречах без Овечкина потерпел всего шесть поражений.

«Я больше от Вани Мирошниченко ждал. Здорово играет Алексей Протас. Те же Уилсон, Макмайкл замечательно играют. Саша – большая часть «Вашингтона». Все ребята понимают, говорят это, он всегда в раздевалке, ждём его возвращения», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.