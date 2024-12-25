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Динамо Мн — Ак Барс, результат матча 25 декабря, счет 5:1, КХЛ 2024-2025

Минское «Динамо» уверенно обыграло «Ак Барс», забросив пять шайб
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и «Ак Барсом». Встреча завершилась уверенной победой минчан со счётом 5:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Лайл (Пинчук, Энас) – 09:15 (5x5)     2:0 Усов (Липский) – 10:13 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук) – 16:37 (5x5)     4:0 Липский – 33:20 (5x5)     5:0 Мороз (Шипачёв, Гросс) – 34:11 (5x5)     5:1 Барабанов – 52:52    

К 35-й минуте встречи хоккеисты минского «Динамо» забросили пять шайб в ворота голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова. Тренерский штаб казанской команды принял решение заменить стартового вратаря на Амира Мифтахова. Заброшенными шайбами в составе «Динамо» отметились Брэди Лайл, Илья Усов, Сэм Энас, Даниил Липский и Вадим Мороз. Единственный гол «Ак Барса» забил Александр Барабанов, реализовавший буллит за бросок клюшки в середине третьего периода.

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