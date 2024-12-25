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Салават Юлаев — Амур, результат матча 25 декабря, счет 5:4, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Джоша Ливо помог «Салавату Юлаеву» во второй раз подряд обыграть «Амур»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром». Победу одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 4
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Ремпал (Тодд, Науменков) – 06:35 (5x5)     1:1 Броссо (Ли) – 15:55 (5x5)     2:1 Ливо (Хафизуллин, Ремпал) – 20:14 (5x4)     2:2 Броссо (Ли, Коротких) – 29:30 (5x5)     3:2 Ливо (Самонов) – 35:45 (5x5)     3:3 Барулин (Гальченюк, Щемеров) – 37:06 (5x5)     4:3 Ливо (Науменков) – 39:05 (5x5)     4:4 Гиздатуллин (Слепец) – 46:07 (5x5)     5:4 Алалыкин (Ян) – 63:40 (3x3)    

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, оформивший хет-трик. Ещё гол и результативную передачу в составе уфимской команды на свой счёт записал Шелдон Ремпал. В составе «Амура» дублем отметился нападающий Девин Броссо. Ещё по голу в составе хабаровской команды забили Артур Гиздатуллин и Владислав Барулин. Победный гол в овертайме забил Данил Алалыкин.

В матче двухдневной давности «Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром» со счётом 3:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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