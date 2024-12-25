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Хет-трик Джоша Ливо помог «Салавату Юлаеву» во второй раз подряд обыграть «Амур»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Амуром». Победу одержали хозяева со счётом 5:4 в овертайме.

Одним из главных героев встречи стал нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, оформивший хет-трик. Ещё гол и результативную передачу в составе уфимской команды на свой счёт записал Шелдон Ремпал. В составе «Амура» дублем отметился нападающий Девин Броссо. Ещё по голу в составе хабаровской команды забили Артур Гиздатуллин и Владислав Барулин. Победный гол в овертайме забил Данил Алалыкин.

В матче двухдневной давности «Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром» со счётом 3:0.

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