«Спартак» поместил вратаря Патрика Рыбара в список отказов

«Спартак» поместил голкипера Патрика Рыбара в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне 31-летний вратарь провёл 12 матчей, в которых он одержал семь побед с 90,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,14.

Всего в КХЛ на счету словацкого голкипера 116 встреч, в которых он одержал 53 победы с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,63.

Голкипер выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Спартак» и минское «Динамо». На данный момент красно-белые занимают второе место в таблице Западной конференции КХЛ после 37 матчей.