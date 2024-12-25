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«Спартак» поместил вратаря Патрика Рыбара в список отказов

«Спартак» поместил вратаря Патрика Рыбара в список отказов
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«Спартак» поместил голкипера Патрика Рыбара в список отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне 31-летний вратарь провёл 12 матчей, в которых он одержал семь побед с 90,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,14.

Всего в КХЛ на счету словацкого голкипера 116 встреч, в которых он одержал 53 победы с 91,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,63.

Голкипер выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Спартак» и минское «Динамо». На данный момент красно-белые занимают второе место в таблице Западной конференции КХЛ после 37 матчей.

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