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СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд матча и поменял вратаря

СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд матча и поменял вратаря
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Идёт первый период — счёт 2:0 в пользу московских армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
5 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)    

СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи. На 41-й секунде матча счёт открыл нападающий ЦСКА Павел Карнаухов. Спустя 16 секунд после вбрасывания в центральном круге московские армейцы удвоили преимущество благодаря голу Дениса Гурьянова. Тренерский штаб петербургских армейцев принял решение поменять стартового голкипера Егора Заврагина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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