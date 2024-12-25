В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Идёт первый период — счёт 3:0 в пользу московских армейцев.
СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи. ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча. Первый подобный случай в истории Континентальной хоккейной лиги был зафиксирован в игре 6 декабря 2009 года между ХК МВД и «Северсталью», когда форварды подмосковного клуба Алексей Угаров и Мэтт Эллисон забросили шайбы за 55 секунд.
Это шестой случай в истории КХЛ, когда на первой минуте было заброшено две шайбы. Рекорд скорострельности принадлежит матчу, прошедшему 12 декабря 2018-го между «Слованом» и рижским «Динамо», когда команды обменялись заброшенными шайбами за 36 секунд.
- 25 декабря 2024
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