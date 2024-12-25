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ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча

ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Идёт первый период — счёт 3:0 в пользу московских армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
5 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)    

СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи. ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча. Первый подобный случай в истории Континентальной хоккейной лиги был зафиксирован в игре 6 декабря 2009 года между ХК МВД и «Северсталью», когда форварды подмосковного клуба Алексей Угаров и Мэтт Эллисон забросили шайбы за 55 секунд.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2009, воскресенье. 17:00 МСК
ХК МВД
Московская область
Окончен
3 : 5
Северсталь
Череповец
1:0 Угаров (Траханов, Соловьёв) – 00:46 (5x5)     2:0 Эллисон (Мосалёв, Новак) – 00:55 (5x5)     2:1 Лемтюгов (Александров, Страка) – 03:15 (5x4)     2:2 Тихонов (Бардин, Шипачёв) – 15:10 (5x5)     2:3 Тихонов – 28:44 (5x5)     2:4 Шефер (Бардин, Шипачёв) – 48:57 (5x4)     3:4 Цветков (Тертышный, Соловьёв) – 56:38 (5x5)     3:5 Соин (Страка, Егоршев) – 59:56 (en)    

Это шестой случай в истории КХЛ, когда на первой минуте было заброшено две шайбы. Рекорд скорострельности принадлежит матчу, прошедшему 12 декабря 2018-го между «Слованом» и рижским «Динамо», когда команды обменялись заброшенными шайбами за 36 секунд.

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