ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Идёт первый период — счёт 3:0 в пользу московских армейцев.

СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи. ЦСКА стал второй командой в истории КХЛ, забросившей две шайбы на первой минуте матча. Первый подобный случай в истории Континентальной хоккейной лиги был зафиксирован в игре 6 декабря 2009 года между ХК МВД и «Северсталью», когда форварды подмосковного клуба Алексей Угаров и Мэтт Эллисон забросили шайбы за 55 секунд.

Это шестой случай в истории КХЛ, когда на первой минуте было заброшено две шайбы. Рекорд скорострельности принадлежит матчу, прошедшему 12 декабря 2018-го между «Слованом» и рижским «Динамо», когда команды обменялись заброшенными шайбами за 36 секунд.