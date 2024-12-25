Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА произвёл обратную замену вратаря после пяти пропущенных шайб от ЦСКА в первом периоде

СКА произвёл обратную замену вратаря после пяти пропущенных шайб от ЦСКА в первом периоде
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. После первого периода счёт – 5:0 в пользу московских армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
5 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)    

СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи, после чего тренерский штаб петербургских армейцев принял решение поменять стартового голкипера Егора Заврагина на Павла Мойсевича. К 15-й минуте матча ЦСКА повёл со счётом 5:0, а тренерский штаб СКА произвёл обратную замену вратаря. В ворота вернулся голкипер Заврагин. Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд матча и поменял вратаря
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android