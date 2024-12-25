СКА произвёл обратную замену вратаря после пяти пропущенных шайб от ЦСКА в первом периоде

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. После первого периода счёт – 5:0 в пользу московских армейцев.

СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи, после чего тренерский штаб петербургских армейцев принял решение поменять стартового голкипера Егора Заврагина на Павла Мойсевича. К 15-й минуте матча ЦСКА повёл со счётом 5:0, а тренерский штаб СКА произвёл обратную замену вратаря. В ворота вернулся голкипер Заврагин. Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов оформил дубль.

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