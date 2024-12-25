СКА произвёл обратную замену вратаря после пяти пропущенных шайб от ЦСКА в первом периоде
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. После первого периода счёт – 5:0 в пользу московских армейцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й период
5 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5) 2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5) 3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5) 4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5) 5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)
СКА пропустил две шайбы от ЦСКА за первые 57 секунд встречи, после чего тренерский штаб петербургских армейцев принял решение поменять стартового голкипера Егора Заврагина на Павла Мойсевича. К 15-й минуте матча ЦСКА повёл со счётом 5:0, а тренерский штаб СКА произвёл обратную замену вратаря. В ворота вернулся голкипер Заврагин. Нападающий ЦСКА Павел Карнаухов оформил дубль.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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