«Не хватило эмоций». Гатиятулин прокомментировал поражение от минского «Динамо»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:5) и заявил, что команде не хватило эмоций после тяжёлых предыдущих встреч.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Лайл (Пинчук, Энас) – 09:15 (5x5) 2:0 Усов (Липский) – 10:13 (5x5) 3:0 Энас (Пинчук) – 16:37 (5x5) 4:0 Липский – 33:20 (5x5) 5:0 Мороз (Шипачёв, Гросс) – 34:11 (5x5) 5:1 Барабанов – 52:52
«Не первый раз в сезоне сталкиваемся с тем, что после яркого, эмоционального матча не получается следующая игра. Наверное, не хватает этих эмоций. Соперник превосходил нас в движении, и мы ошибались больше обычного, за что нас наказали. «Динамо» показало хорошую реализацию. Не пошло у всей команды. Мы не реализовали план на игру, что-то просматривалось только короткими отрезками. Будем разбираться, почему так получилось», — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.
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