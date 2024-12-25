«Не хватило эмоций». Гатиятулин прокомментировал поражение от минского «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче с минским «Динамо» (1:5) и заявил, что команде не хватило эмоций после тяжёлых предыдущих встреч.

«Не первый раз в сезоне сталкиваемся с тем, что после яркого, эмоционального матча не получается следующая игра. Наверное, не хватает этих эмоций. Соперник превосходил нас в движении, и мы ошибались больше обычного, за что нас наказали. «Динамо» показало хорошую реализацию. Не пошло у всей команды. Мы не реализовали план на игру, что-то просматривалось только короткими отрезками. Будем разбираться, почему так получилось», — цитирует Гатиятулина пресс-служба казанского клуба.