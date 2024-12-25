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Дмитрий Квартальнов оценил вторую победу над «Ак Барсом» в текущем сезоне

Дмитрий Квартальнов оценил вторую победу над «Ак Барсом» в текущем сезоне
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил уверенную победу в матче с «Ак Барсом» (5:1). В недавнем матче в Казани минская команда также одержала победу со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
5 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Лайл (Пинчук, Энас) – 09:15 (5x5)     2:0 Усов (Липский) – 10:13 (5x5)     3:0 Энас (Пинчук) – 16:37 (5x5)     4:0 Липский – 33:20 (5x5)     5:0 Мороз (Шипачёв, Гросс) – 34:11 (5x5)     5:1 Барабанов – 52:52    

«Провели хороший, целостный матч. Хороший первый период, хорошая реализация моментов. Конечно, довольны тем, что обыграли «Ак Барс». Поэтому нас всех с хорошей победой. Какие эмоции испытываю от двух побед над Казанью? Тренерская работа такая: ты там, где работаешь на сегодняшний день. Историю свою мы помним, но это история. Просто приятно обыграть хорошую команду, вот это важно, найти свою игру.

Переживали за поездку, она была непростая в логистическом плане. В Минск добирались с небольшими приключениями, рейс задерживался. Важно было ребят правильно восстановить, у нас это получилось, правильно отыграли. Конечно, мы довольны теми победами, которых нам не хватало на протяжении многих игр. Мы к этому стремились, мы к этому шли, где-то что-то не получалось", — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

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