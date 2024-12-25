Дмитрий Квартальнов оценил вторую победу над «Ак Барсом» в текущем сезоне

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил уверенную победу в матче с «Ак Барсом» (5:1). В недавнем матче в Казани минская команда также одержала победу со счётом 3:1.

«Провели хороший, целостный матч. Хороший первый период, хорошая реализация моментов. Конечно, довольны тем, что обыграли «Ак Барс». Поэтому нас всех с хорошей победой. Какие эмоции испытываю от двух побед над Казанью? Тренерская работа такая: ты там, где работаешь на сегодняшний день. Историю свою мы помним, но это история. Просто приятно обыграть хорошую команду, вот это важно, найти свою игру.

Переживали за поездку, она была непростая в логистическом плане. В Минск добирались с небольшими приключениями, рейс задерживался. Важно было ребят правильно восстановить, у нас это получилось, правильно отыграли. Конечно, мы довольны теми победами, которых нам не хватало на протяжении многих игр. Мы к этому стремились, мы к этому шли, где-то что-то не получалось", — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.