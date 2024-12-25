«Пока мне не нравится то, что я вижу». Козлов — об игре «Салавата Юлаева» с «Амуром»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Амуром» (5:4 ОТ) и заявил, что это была не лучшая игра в исполнении уфимской команды. Уфимцы четырежды вели в счёте по ходу основного времени встречи, но соперник каждый раз сравнивал счёт.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 4
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Ремпал (Тодд, Науменков) – 06:35 (5x5) 1:1 Броссо (Ли) – 15:55 (5x5) 2:1 Ливо (Хафизуллин, Ремпал) – 20:14 (5x4) 2:2 Броссо (Ли, Коротких) – 29:30 (5x5) 3:2 Ливо (Самонов) – 35:45 (5x5) 3:3 Барулин (Гальченюк, Щемеров) – 37:06 (5x5) 4:3 Ливо (Науменков) – 39:05 (5x5) 4:4 Гиздатуллин (Слепец) – 46:07 (5x5) 5:4 Алалыкин (Ян) – 63:40 (3x3)
– Не самый лучший наш матч, но ребята нашли возможность выиграть и взять два очка. Ливо – молодец, Самонов в нужный момент нас вытащил.
– Будут ли трансферы у команды?
– Мы работаем над этим, хотелось бы усилиться.
– Есть ли спортивный интерес перед Новым годом обогнать «Трактор» в турнирной таблице?
– Далеко не смотрим, важнее содержание игры. Пока мне не нравится то, что я вижу, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.
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