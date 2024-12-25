«Пока мне не нравится то, что я вижу». Козлов — об игре «Салавата Юлаева» с «Амуром»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча с «Амуром» (5:4 ОТ) и заявил, что это была не лучшая игра в исполнении уфимской команды. Уфимцы четырежды вели в счёте по ходу основного времени встречи, но соперник каждый раз сравнивал счёт.

– Не самый лучший наш матч, но ребята нашли возможность выиграть и взять два очка. Ливо – молодец, Самонов в нужный момент нас вытащил.

– Будут ли трансферы у команды?

– Мы работаем над этим, хотелось бы усилиться.

– Есть ли спортивный интерес перед Новым годом обогнать «Трактор» в турнирной таблице?

– Далеко не смотрим, важнее содержание игры. Пока мне не нравится то, что я вижу, — цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.