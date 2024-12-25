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Евгений Кузнецов ушёл в раздевалку после столкновения с защитником ЦСКА

Евгений Кузнецов ушёл в раздевалку после столкновения с защитником ЦСКА
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Идёт второй период счёт – 5:0 в пользу московских армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Перерыв
5 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело) – 38:34 (5x5)    

В середине второго периода повреждение получил лидер СКА Евгений Кузнецов. Прославленный нападающий столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.

ВИДЕО

Отметим, что по ходу первого периода ЦСКА забросили пять шайб, а тренерский штаб петербургского СКА дважды менял голкиперов.

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