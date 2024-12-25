Евгений Кузнецов ушёл в раздевалку после столкновения с защитником ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Идёт второй период счёт – 5:0 в пользу московских армейцев.

В середине второго периода повреждение получил лидер СКА Евгений Кузнецов. Прославленный нападающий столкнулся с защитником ЦСКА Владиславом Провольневым и долго не мог подняться со льда. Кузнецов покинул площадку и ушёл в раздевалку при помощи медицинского персонала команды.

ВИДЕО

Отметим, что по ходу первого периода ЦСКА забросили пять шайб, а тренерский штаб петербургского СКА дважды менял голкиперов.