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Нападающий «Локомотива» Рихард Паник забросил первую шайбу в КХЛ в ворота «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ярославским «Локомотивом». После второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.

В середине второго периода дебютную шайбу в Континентальной хоккейной лиге забросил словацкий нападающий «Локомотива» Рихард Паник. Форвард отличным броском поразил ворота соперника. Встреча с «Торпедо» стала для 33-летнего Паника третьей в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В НХЛ форвард провёл 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». Всего в 521 матче регулярного чемпионата НХЛ Паник набрал 195 очков — забросил 88 шайб и отдал 107 результативных передач.