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Нападающий «Локомотива» Рихард Паник забросил первую шайбу в КХЛ в ворота «Торпедо»

Нападающий «Локомотива» Рихард Паник забросил первую шайбу в КХЛ в ворота «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ярославским «Локомотивом». После второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский) – 22:31 (5x5)     0:2 Паник – 30:54 (5x5)     0:3 Шалунов (Сергеев) – 40:33 (5x3)     0:4 Иванов (Шалунов) – 45:29 (5x5)     0:5 Красковский (Рафиков, Берёзкин) – 49:48 (5x5)    

В середине второго периода дебютную шайбу в Континентальной хоккейной лиге забросил словацкий нападающий «Локомотива» Рихард Паник. Форвард отличным броском поразил ворота соперника. Встреча с «Торпедо» стала для 33-летнего Паника третьей в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В НХЛ форвард провёл 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». Всего в 521 матче регулярного чемпионата НХЛ Паник набрал 195 очков — забросил 88 шайб и отдал 107 результативных передач.

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