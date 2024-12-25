Нападающий «Локомотива» Рихард Паник забросил первую шайбу в КХЛ в ворота «Торпедо»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ярославским «Локомотивом». После второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.
В середине второго периода дебютную шайбу в Континентальной хоккейной лиге забросил словацкий нападающий «Локомотива» Рихард Паник. Форвард отличным броском поразил ворота соперника. Встреча с «Торпедо» стала для 33-летнего Паника третьей в КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В НХЛ форвард провёл 10 сезонов, выступая за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». Всего в 521 матче регулярного чемпионата НХЛ Паник набрал 195 очков — забросил 88 шайб и отдал 107 результативных передач.
- 25 декабря 2024
-
22:35
-
22:32
-
22:20
-
22:07
-
21:55
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:20
-
21:06
-
20:55
-
20:43
-
20:40
-
20:20
-
20:06
-
19:50
-
19:39
-
19:31
-
19:25
-
19:18
-
19:05
-
18:50
-
18:36
-
18:20
-
18:05
-
17:55
-
17:41
-
17:20
-
17:00
-
16:50
-
16:30
-
16:14
-
16:06
-
15:53
-
15:47