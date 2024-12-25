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Торпедо — Локомотив, результат матча 25 декабря, счет 0:5, КХЛ 2024-2025

Дебютный гол Паника в КХЛ помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне обыграть «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Красковский) – 22:31 (5x5)     0:2 Паник – 30:54 (5x5)     0:3 Шалунов (Сергеев) – 40:33 (5x3)     0:4 Иванов (Шалунов) – 45:29 (5x5)     0:5 Красковский (Рафиков, Берёзкин) – 49:48 (5x5)    

В начале второго периода счёт открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин с передачи Павла Красковского. В середине второго периода дебютным голом в КХЛ отметился словацкий нападающий ярославского клуба Рихард Паник. Третий гол на старте третьего периода в формате «5 на 3» забил Максим Шалунов, которому ассистировал Андрей Сергеев. Ещё по шайбе забросили Георгий Иванов и Павел Красковский. «Сухой» матч на свой счёт записал вратарь «Локомотива» Алексей Мельничук.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Локомотив» выиграл у «Торпедо» три матча из четырёх в текущем сезоне.

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