Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» всухую обыграл московское «Динамо» в дебютном матче Подъяпольского

«Витязь» всухую обыграл московское «Динамо» в дебютном матче Подъяпольского
Комментарии

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и московским «Динамо». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Бучельников (Чехович) – 58:39 (5x5)     2:0 Макеев – 59:51 (en)    

Дебютный матч за бело-голубых проводил голкипер Владислав Подъяпольский. Долгое время команды не могли открыть счёт в игре. Великолепно действовали голкиперы обеих команд. Ворота «Витязя» защищал Максим Дорожко. За полторы минуты до конца третьего периода счёт открыл нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников. Бело-голубые бросились отыгрываться, но лишь пропустили вторую шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Я хочу остаться в «Динамо». Владислав Подъяпольский заявил о намерении продлить контракт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android