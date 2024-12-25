«Витязь» всухую обыграл московское «Динамо» в дебютном матче Подъяпольского

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и московским «Динамо». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:0.

Дебютный матч за бело-голубых проводил голкипер Владислав Подъяпольский. Долгое время команды не могли открыть счёт в игре. Великолепно действовали голкиперы обеих команд. Ворота «Витязя» защищал Максим Дорожко. За полторы минуты до конца третьего периода счёт открыл нападающий «Витязя» Дмитрий Бучельников. Бело-голубые бросились отыгрываться, но лишь пропустили вторую шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.