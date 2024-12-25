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Ротенберг: у Кузнецова очень плохой диагноз. Был без сознания, долго пропустит

Ротенберг: у Кузнецова очень плохой диагноз. Был без сознания, долго пропустит
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал состояние нападающего Евгения Кузнецова, получившего травму в матче с ЦСКА (5:6). Звёздный форвард столкнулся с защитником московских армейцев Владиславом Провольневым и смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала.

«К сожалению, диагноз очень плохой. Пока не буду говорить публично ничего, но очень плохой диагноз. Удар в голову, сотрясение, он без сознания там был. Это уже пусть разбираются профессионалы. Думаю, долго пропустит», — сказал Ротенберг в трансляции матча на КХЛ ТВ.

Отметим, что арбитры встречи не усмотрели нарушения правил в этом эпизоде.

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