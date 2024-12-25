Статистика нападающего Станислава Галиева в дебютном матче за ЦСКА

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу московских армейцев.

Нападающий Станислав Галиев провёл свой дебютный матч в составе московских армейцев после обмена из «Авангарда». Форвард провёл на площадке 16 смен и 11 минут 45 секунд. Галиев отметился одним силовым приёмом и одним заблокированным броском. Очков нападающий не набрал.

24 декабря Галиев покинул омский «Авангард», где записал на свой счёт 6 (2+4) результативных очков в 33 встречах. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 499 матчей, в которых забросил 134 шайбы и отдал 125 результативных передач.