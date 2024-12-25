Статистика нападающего Станислава Галиева в дебютном матче за ЦСКА
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Встреча завершилась со счётом 6:5 в пользу московских армейцев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5) 2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5) 3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5) 4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5) 5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5) 5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5) 5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5) 6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5) 6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5) 6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5) 6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)
Нападающий Станислав Галиев провёл свой дебютный матч в составе московских армейцев после обмена из «Авангарда». Форвард провёл на площадке 16 смен и 11 минут 45 секунд. Галиев отметился одним силовым приёмом и одним заблокированным броском. Очков нападающий не набрал.
24 декабря Галиев покинул омский «Авангард», где записал на свой счёт 6 (2+4) результативных очков в 33 встречах. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги форвард сыграл 499 матчей, в которых забросил 134 шайбы и отдал 125 результативных передач.
Комментарии
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