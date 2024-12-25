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Кудашов – о поражении «Динамо» от «Витязя»: это закон хоккея

Кудашов – о поражении «Динамо» от «Витязя»: это закон хоккея
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал сухое поражение от «Витязя» (0:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Бучельников (Чехович) – 58:39 (5x5)     2:0 Макеев – 59:51 (en)    

«Что тут скажешь – забивать надо. Это закон: когда ты не забиваешь, то в конце концов соперник нашёл одну из редких контратак и бросил.

– Понятно, что любые поражения одинаково неприятны, но какой матч – прошлый или сегодняшний – оставил больше пищи для размышления?
– После прошлой игры с Казанью было намного больше того, чего было разбирать. Сегодня что разбирать? Сколько бросков было?

– 43 в створ.
– Нет. «Витязь» сколько бросил?

– 15 в створ.
– И то в контратаках. Что тут разбирать? Действительно играть надо от начала и до конца, и не допускать вообще тогда», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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