Кудашов – о поражении «Динамо» от «Витязя»: это закон хоккея

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал сухое поражение от «Витязя» (0:2).

«Что тут скажешь – забивать надо. Это закон: когда ты не забиваешь, то в конце концов соперник нашёл одну из редких контратак и бросил.

– Понятно, что любые поражения одинаково неприятны, но какой матч – прошлый или сегодняшний – оставил больше пищи для размышления?

– После прошлой игры с Казанью было намного больше того, чего было разбирать. Сегодня что разбирать? Сколько бросков было?

– 43 в створ.

– Нет. «Витязь» сколько бросил?

– 15 в створ.

– И то в контратаках. Что тут разбирать? Действительно играть надо от начала и до конца, и не допускать вообще тогда», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.