Кудашов – о поражении «Динамо» от «Витязя»: это закон хоккея
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал сухое поражение от «Витязя» (0:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Бучельников (Чехович) – 58:39 (5x5) 2:0 Макеев – 59:51 (en)
«Что тут скажешь – забивать надо. Это закон: когда ты не забиваешь, то в конце концов соперник нашёл одну из редких контратак и бросил.
– Понятно, что любые поражения одинаково неприятны, но какой матч – прошлый или сегодняшний – оставил больше пищи для размышления?
– После прошлой игры с Казанью было намного больше того, чего было разбирать. Сегодня что разбирать? Сколько бросков было?
– 43 в створ.
– Нет. «Витязь» сколько бросил?
– 15 в створ.
– И то в контратаках. Что тут разбирать? Действительно играть надо от начала и до конца, и не допускать вообще тогда», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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