Кудашов – об игре лидеров «Динамо»: у меня нет чувства тревоги

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не переживает за лидеров бело-голубых, которые выступают нестабильно на протяжении текущего сезона. В матче с «Витязем» хоккеисты московского «Динамо» не смогли поразить ворота соперника и уступили с сухим счётом 0:2.

– Лидеры «Динамо» на протяжении всего сезона продолжают играть волнообразно. У вас есть чувство тревоги, что они то на взлёте, то на большом спаде?

– У меня никакого чувства тревоги нет.

– Почему впервые в сезоне не сыграл Артём Михеев?

– Повреждение», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.