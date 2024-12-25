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Кудашов – об игре лидеров «Динамо»: у меня нет чувства тревоги

Кудашов – об игре лидеров «Динамо»: у меня нет чувства тревоги
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не переживает за лидеров бело-голубых, которые выступают нестабильно на протяжении текущего сезона. В матче с «Витязем» хоккеисты московского «Динамо» не смогли поразить ворота соперника и уступили с сухим счётом 0:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Бучельников (Чехович) – 58:39 (5x5)     2:0 Макеев – 59:51 (en)    

– Лидеры «Динамо» на протяжении всего сезона продолжают играть волнообразно. У вас есть чувство тревоги, что они то на взлёте, то на большом спаде?
– У меня никакого чувства тревоги нет.

– Почему впервые в сезоне не сыграл Артём Михеев?
– Повреждение», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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