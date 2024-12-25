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Десятков: как бы выразиться? «Витязь» подпитывается не всегда качественно, но желание есть

Десятков: как бы выразиться? «Витязь» подпитывается не всегда качественно, но желание есть
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал тяжёлую победу в матче с московским «Динамо» (2:0). Победный гол был забит за полторы минуты до конца третьего периода при счёте 0:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Бучельников (Чехович) – 58:39 (5x5)     2:0 Макеев – 59:51 (en)    

«Тяжелейшая игра с соперником, который ставит максимальные задачи. Несмотря на наши проблемы с составом, бились все три периода. Тяжело входили, так как потеряли игровой тонус за эту паузу. Это было видно. Но в третьем периоде выглядели уже получше, дождались своего момента и забили.

Почему у меня должна быть настороженность от того, что звено Барака сильно выделяется? А у «Динамо» выделяется звено Гусева – по очкам, по голам и так далее? Против наших лидеров играет соперник, так же и мы разбираем действия лидеров соперника. Ребята взяли на себя лидерскую роль и справляются с этой задачей. Другие должны их поддерживать и также выходить на этим роли.

Я уже сказал вам, что у нас есть проблемы с составом. Но для этого и существует скамейка, для этого и существуют фарм-клубы. Оттуда мы пытаемся подпитываться, не всегда это… Как бы тут аккуратно выразиться? Не всегда качественно. Но желание у ребят присутствует», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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