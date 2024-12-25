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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил поражение от ЦСКА в результативном матче

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил поражение от ЦСКА в результативном матче
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил поражение от ЦСКА в результативном матче со счётом 5:6. Петербургские армейцы едва не сравняли счёт, уступая 0:5 после первого периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

«Полные трибуны, великие люди на трибунах, замечательная игра. Обе команды старались показать свою лучшую игру. Акцент был сделан на то, чтобы сыграть свой лучший матч в 2024-м. Понимали, что соперник будет стремиться сразу играть на пределе. Первый период – наш худший в этом сезоне, хотя по статистике мы создали хорошие моменты.

Мы как-то играли с ЦСКА в плей-офф, вели 2:0 и в третьем периоде пропустили шесть шайб. Много ярких игр с ЦСКА, хоккей очень высокого уровня. Думаю, это украшение КХЛ.

Горжусь своей командой, после первого периода был мужской разговор, и лидеры подключились. Во втором и третьем периоде мы увидели совсем другую команду. Меня разочаровывает только шестой пропущенный гол. Была задача забить пять, пять мы забили. Шестой гол мы вообще не должны были пропускать, это не вина вратаря, а индивидуальная ошибка, не Никишина.

Думаю, эту игру не раз ещё будут показывать в повторе. Ребята играли, не сдались. Акользин – Паша Таран, который заменяет сейчас Валю Зыкова. Так здорово сыграть в первом матче дорогого стоит», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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