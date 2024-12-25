В «Витязе» рассказали, планирует ли клуб совершить усиление в ближайшие несколько дней

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков рассказал, планирует ли подмосковный клуб совершить усиление в ближайшие несколько дней.

«Мы провели два практически одинаковых микроцикла, которые состояли из функциональной и подготовительной части. И первый раз, и второй. Просто так получилось, что второй немного наслоился на первый. Честно говоря, были опасения, что по движению мы будем немного тяжеловато выглядеть именно в первом и втором периодах. Но первый период мы начали неплохо, а потом, конечно, у соперника было достаточно очевидное преимущество. Однако в третьем периоде, наверное, мы уже разбегались и почувствовали уверенность. Этот перерыв в чемпионате нам был необходим. Вы же видите по статистике, а она вещь упрямая, что третьи периоды по сезону у нас были не совсем хорошие и качественные. А вот с «Торпедо» и «Динамо» такие третьи периоды вселяют оптимизм.

Игорь Константинович (Варицкий. – Прим. «Чемпионата») вплотную занимается вопросом трансферов. Не буду пока говорить, когда они состоятся, но скажу, что у нас есть определённые предпосылки. Дай бог, если они состоятся, потому что всё бывает в хоккее и всё может сорваться», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.