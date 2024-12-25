Воробьёв — о победе над СКА: фантастический первый период от нашей команды
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги результативного матча со СКА, в котором московские армейцы одержали победу со счётом 6:5. ЦСКА вёл в счёте после первого периода 5:0, но едва не упустил победу.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5) 2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5) 3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5) 4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5) 5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5) 5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5) 5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5) 6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5) 6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5) 6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5) 6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)
— Фантастический первый период от нашей команды, третий был за соперником, но победа была за нами, это самое важное.
— Почему команда в третьем периоде так сдала? Расслабились?
— Может, много отдала в первом и соперник прибавил. Немножко скатились, не должны были. Есть моменты, над которыми надо работать, особенно когда соперник довольно качественно играет в атаке, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Комментарии
- 25 декабря 2024
-
23:55
-
23:45
-
23:35
-
23:29
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:13
-
23:10
-
23:02
-
22:53
-
22:51
-
22:44
-
22:35
-
22:32
-
22:20
-
22:07
-
21:55
-
21:47
-
21:45
-
21:40
-
21:20
-
21:06
-
20:55
-
20:43
-
20:40
-
20:20
-
20:06
-
19:50
-
19:39
-
19:31
-
19:25
-
19:18
-
19:05
-
18:50