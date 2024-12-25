Воробьёв — о победе над СКА: фантастический первый период от нашей команды

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги результативного матча со СКА, в котором московские армейцы одержали победу со счётом 6:5. ЦСКА вёл в счёте после первого периода 5:0, но едва не упустил победу.

— Фантастический первый период от нашей команды, третий был за соперником, но победа была за нами, это самое важное.

— Почему команда в третьем периоде так сдала? Расслабились?

— Может, много отдала в первом и соперник прибавил. Немножко скатились, не должны были. Есть моменты, над которыми надо работать, особенно когда соперник довольно качественно играет в атаке, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.