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Воробьёв — о победе над СКА: фантастический первый период от нашей команды

Воробьёв — о победе над СКА: фантастический первый период от нашей команды
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв подвёл итоги результативного матча со СКА, в котором московские армейцы одержали победу со счётом 6:5. ЦСКА вёл в счёте после первого периода 5:0, но едва не упустил победу.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

— Фантастический первый период от нашей команды, третий был за соперником, но победа была за нами, это самое важное.

— Почему команда в третьем периоде так сдала? Расслабились?
— Может, много отдала в первом и соперник прибавил. Немножко скатились, не должны были. Есть моменты, над которыми надо работать, особенно когда соперник довольно качественно играет в атаке, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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