«Надеемся, раскроем его потенциал». И. Воробьёв — о переходе Касселса в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил приобретение нападающего Коула Касселса. Форвард пополнил состав армейской команды в результате обмена с «Авангардом» на нападающего Константина Окулова.

— В какой роли видите Касселса, который больше заточен на оборону?

— Он когда там играл, был не только на оборону заточен. Надеемся, мы раскроем его потенциал, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

29-летний Касселс в нынешнем сезоне набрал 5 (2+3) очков в 33 играх за омский клуб. Американский нападающий дебютировал в КХЛ в текущей регулярке. После 37 матчей текущего сезона ЦСКА занимает третье место в таблице Западной конференции.