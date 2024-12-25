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Защитник ЦСКА — о победе над СКА: сложно играть, когда ты ведёшь с большим преимуществом

Защитник ЦСКА — о победе над СКА: сложно играть, когда ты ведёшь с большим преимуществом
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Защитник ЦСКА Колби Уильямс прокомментировал победу в матче со СКА (6:5), в котором московские армейцы вели после первого периода со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

– ЦСКА вторую встречу подряд едва не отдаёт большое преимущество в концовке. Это системная проблема?
– Сложно играть в таких матчах, когда ты ведёшь с большим преимуществом. Нужно переключаться на игру в обороне, а в результате проявляется неуверенность, нервы при игре в защите. Мы должны учиться на своих ошибках, мы не та команда, которая забивает в каждой игре по шесть-семь голов.

У нас получилось сыграть результативно в нескольких последних играх, но вместе с тем мы едва не упустили большой гандикап. Мы должны научиться играть по счёту, контролировать лидерство, продолжать играть в свой хоккей после удачного начала. У нас были необязательные потери, которые во многом и привели к пропущенным шайбам. Это то над чем предстоит работать», – сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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