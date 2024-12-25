Защитник ЦСКА — о победе над СКА: сложно играть, когда ты ведёшь с большим преимуществом

Защитник ЦСКА Колби Уильямс прокомментировал победу в матче со СКА (6:5), в котором московские армейцы вели после первого периода со счётом 5:0.
– ЦСКА вторую встречу подряд едва не отдаёт большое преимущество в концовке. Это системная проблема?
– Сложно играть в таких матчах, когда ты ведёшь с большим преимуществом. Нужно переключаться на игру в обороне, а в результате проявляется неуверенность, нервы при игре в защите. Мы должны учиться на своих ошибках, мы не та команда, которая забивает в каждой игре по шесть-семь голов.
У нас получилось сыграть результативно в нескольких последних играх, но вместе с тем мы едва не упустили большой гандикап. Мы должны научиться играть по счёту, контролировать лидерство, продолжать играть в свой хоккей после удачного начала. У нас были необязательные потери, которые во многом и привели к пропущенным шайбам. Это то над чем предстоит работать», – сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
- 25 декабря 2024
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