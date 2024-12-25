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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил 0:5 в первом периоде матча с ЦСКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил 0:5 в первом периоде матча с ЦСКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил 0:5 в первом периоде матча с ЦСКА. Петербургские армейцы едва не сравняли счёт в концовке встречи, но уступили 5:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

— Почему команда так слабо начала игру?
— Это вопрос не к нашей команде, а как здорово играл ЦСКА. Вы же понимаете, что такое семь побед подряд над ЦСКА? В истории хоккея вообще было такое? Мы понимали, что будет тяжёлая игра. Надо отдать должное ЦСКА, они переломили эту серию. Счёт в серии в этом сезоне – 1-1. Надо отдать должное сопернику, который выиграл всю борьбу, здесь вопрос к тем ребятам, которые проиграли борьбу. Это хоккей, игра единоборств.

Это была игра уровня плей-офф. И они, и мы готовились на этот матч по-особенному. Берём позитив из этого матча. Вратарь ЦСКА сегодня здорово сыграл, мы создали достаточно моментов, чтобы забросить даже больше пяти шайб. Когда есть моменты, уже хорошо, реализация подвела.

— У СКА есть проблема первого периода?
— Согласен, есть что улучшить в первых периодах. Но если мы будем выигрывать 4:1 третий период у лучшей команды лиги, у нас вопросов нет. Если разобрать голы, это индивидуально человек проигрывает борьбу, его обкатывают и бросают. Это не настрой. Это человек в этом моменте где-то сдался, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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