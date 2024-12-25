Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил 0:5 в первом периоде матча с ЦСКА. Петербургские армейцы едва не сравняли счёт в концовке встречи, но уступили 5:6.

— Почему команда так слабо начала игру?

— Это вопрос не к нашей команде, а как здорово играл ЦСКА. Вы же понимаете, что такое семь побед подряд над ЦСКА? В истории хоккея вообще было такое? Мы понимали, что будет тяжёлая игра. Надо отдать должное ЦСКА, они переломили эту серию. Счёт в серии в этом сезоне – 1-1. Надо отдать должное сопернику, который выиграл всю борьбу, здесь вопрос к тем ребятам, которые проиграли борьбу. Это хоккей, игра единоборств.

Это была игра уровня плей-офф. И они, и мы готовились на этот матч по-особенному. Берём позитив из этого матча. Вратарь ЦСКА сегодня здорово сыграл, мы создали достаточно моментов, чтобы забросить даже больше пяти шайб. Когда есть моменты, уже хорошо, реализация подвела.

— У СКА есть проблема первого периода?

— Согласен, есть что улучшить в первых периодах. Но если мы будем выигрывать 4:1 третий период у лучшей команды лиги, у нас вопросов нет. Если разобрать голы, это индивидуально человек проигрывает борьбу, его обкатывают и бросают. Это не настрой. Это человек в этом моменте где-то сдался, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.