«Мы всегда в диалоге со всеми клубами КХЛ». Ротенберг — о возможных сделках СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что петербургский клуб всегда находится в контакте с другими клубами КХЛ на предмет возможных обменов.

— Вы обменяли Рендулича, планируются ли ещё сделки?

— Не буду скрывать, мы всегда в диалоге со всеми клубами КХЛ. Давайте посмотрим, не буду загадывать, всё возможно.

— Кого именно хотите взять?

— Главное, не хочу брать травмированных. А то бывает, говорят одно, а оказывается кот в мешке. Привозят, а там всё наоборот. Без шуток, но давайте не будем раскрывать наши козыри и внутренние вопросы, мы постоянно в поиске улучшения состава, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.