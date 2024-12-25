Р. Ротенберг: счёт 6:5, какие вопросы к нашим вратарям? Нет вопросов психологии!

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру голкиперов Егора Заврагина и Павла Мойсевича в матче с ЦСКА (5:6). Вратари на двоих пропустили шесть шайб.
— Оцените уровень голкиперов.
— Если разобрать шайбы, наши же игроки закрывали вратаря. Я не видел все голы, но то, что видел с лавки, это не вина вратарей. Мы хотели, чтобы полевые отреагировали правильно. Это не вина Заврагина и Мойсевича. Самый ключевой – шестой гол, что было до этого, не имеет значения. Шестой гол — не вина Заврагина. У Егора долго была травма, Паша тоже долго не играл. Где-то тонус игровой, а мы выходим против сильнейших команд.
— Вы часто меняете вратарей после неудачных отрезков, но как это влияет на психологию вратарей?
— Наши вратари пропустили шесть, вратарь ЦСКА – пять. У кого вопросы психологии? Нет вопросов психологии! Давайте с уважением относиться к вратарям. Мойсевич и Заврагин – хорошие вратари. Счёт 6:5, у вас какие вопросы к нашим вратарям? Наши вратари никогда не сдаются, я это гарантирую, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 25 декабря 2024
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