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Р. Ротенберг: счёт 6:5, какие вопросы к нашим вратарям? Нет вопросов психологии!

Р. Ротенберг: счёт 6:5, какие вопросы к нашим вратарям? Нет вопросов психологии!
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил игру голкиперов Егора Заврагина и Павла Мойсевича в матче с ЦСКА (5:6). Вратари на двоих пропустили шесть шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

— Оцените уровень голкиперов.
— Если разобрать шайбы, наши же игроки закрывали вратаря. Я не видел все голы, но то, что видел с лавки, это не вина вратарей. Мы хотели, чтобы полевые отреагировали правильно. Это не вина Заврагина и Мойсевича. Самый ключевой – шестой гол, что было до этого, не имеет значения. Шестой гол — не вина Заврагина. У Егора долго была травма, Паша тоже долго не играл. Где-то тонус игровой, а мы выходим против сильнейших команд.

— Вы часто меняете вратарей после неудачных отрезков, но как это влияет на психологию вратарей?
— Наши вратари пропустили шесть, вратарь ЦСКА – пять. У кого вопросы психологии? Нет вопросов психологии! Давайте с уважением относиться к вратарям. Мойсевич и Заврагин – хорошие вратари. Счёт 6:5, у вас какие вопросы к нашим вратарям? Наши вратари никогда не сдаются, я это гарантирую, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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