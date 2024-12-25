Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник ЦСКА — о мотивации, когда ведёшь 5:0: мы все здесь профессионалы

Защитник ЦСКА — о мотивации, когда ведёшь 5:0: мы все здесь профессионалы
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Колби Уильямс рассказал, как нужно находить мотивацию в матчах, где команда ведёт с разницей в несколько шайб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

– Как находить мотивацию, когда выходишь на второй период с преимуществом в пять шайб?
– Мы не должны об этом даже задумываться. Всё-таки мы все здесь прежде всего профессионалы и все бывали в разных ситуациях, когда выигрывали и проигрывали. И возвращались в счёте и позволяли сопернику возвращаться. И наша команда была в таких ситуациях, ребята в этой раздевалке прекрасно знают, что расслабляться нельзя, какой бы ни был счёт на табло.

Мы просто должны сейчас прежде всего извлечь уроки из этих матчей, у нас действительно хорошая команда. Мы здорово играем в нападении, теперь нужно научиться сохранять это преимущество и играть с таким настроем все 60 минут.

– ЦСКА хорошо действует в атаке, но с обороной есть проблемы?
– Я бы не сказал, что у нас именно проблемы с обороной. Мы неплохо действуем статистически, и голы, которые пропустили сегодня – они скорее были необязательными. Нужно больше концентрации при действиях в защите и уверенности в себе, — сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
СКА получил 0:5, а затем устроил шоу! ЦСКА еле унёс ноги
СКА получил 0:5, а затем устроил шоу! ЦСКА еле унёс ноги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android