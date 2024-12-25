Защитник ЦСКА — о мотивации, когда ведёшь 5:0: мы все здесь профессионалы

Защитник ЦСКА Колби Уильямс рассказал, как нужно находить мотивацию в матчах, где команда ведёт с разницей в несколько шайб.

– Как находить мотивацию, когда выходишь на второй период с преимуществом в пять шайб?

– Мы не должны об этом даже задумываться. Всё-таки мы все здесь прежде всего профессионалы и все бывали в разных ситуациях, когда выигрывали и проигрывали. И возвращались в счёте и позволяли сопернику возвращаться. И наша команда была в таких ситуациях, ребята в этой раздевалке прекрасно знают, что расслабляться нельзя, какой бы ни был счёт на табло.

Мы просто должны сейчас прежде всего извлечь уроки из этих матчей, у нас действительно хорошая команда. Мы здорово играем в нападении, теперь нужно научиться сохранять это преимущество и играть с таким настроем все 60 минут.

– ЦСКА хорошо действует в атаке, но с обороной есть проблемы?

– Я бы не сказал, что у нас именно проблемы с обороной. Мы неплохо действуем статистически, и голы, которые пропустили сегодня – они скорее были необязательными. Нужно больше концентрации при действиях в защите и уверенности в себе, — сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.