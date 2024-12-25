Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник ЦСКА – об обратной смене вратаря от Ротенберга: не понял какая была идея

Защитник ЦСКА – об обратной смене вратаря от Ротенберга: не понял какая была идея
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Колби Уильямс заявил, что не понял действия главного тренера СКА Романа Ротенберга, проведшего обратную замену вратаря в первом периоде матча с московскими армейцами (5:6). Первый период закончился со счётом 5:0 в пользу ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

– Вы видели ранее подобное, чтобы ваш соперник дважды за период менял вратаря?
– Хороший вопрос. Не знаю, видел ли что-то подобное вообще в свой карьере, если честно не уверен. Их можно понять, мы забили пять голов в начале матча, и СКА, очевидно, хотели что-то изменить. Правда я не уверен, что именно хотели поменять, какая была цель этих замен. Не совсем понял если честно в чём была идея.

Не помню точно, но кажется я раньше с таким не встречался или уже не помню, чтобы или в моей команде такое случалось, или в командах, против которых я играл. В любом случае это уникальная редкая история. Но тренер пробует, экспериментирует. Ищет то, что сработает на результат, — сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
СКА получил 0:5, а затем устроил шоу! ЦСКА еле унёс ноги
СКА получил 0:5, а затем устроил шоу! ЦСКА еле унёс ноги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android