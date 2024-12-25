Защитник ЦСКА – об обратной смене вратаря от Ротенберга: не понял какая была идея

Защитник ЦСКА Колби Уильямс заявил, что не понял действия главного тренера СКА Романа Ротенберга, проведшего обратную замену вратаря в первом периоде матча с московскими армейцами (5:6). Первый период закончился со счётом 5:0 в пользу ЦСКА.

– Вы видели ранее подобное, чтобы ваш соперник дважды за период менял вратаря?

– Хороший вопрос. Не знаю, видел ли что-то подобное вообще в свой карьере, если честно не уверен. Их можно понять, мы забили пять голов в начале матча, и СКА, очевидно, хотели что-то изменить. Правда я не уверен, что именно хотели поменять, какая была цель этих замен. Не совсем понял если честно в чём была идея.

Не помню точно, но кажется я раньше с таким не встречался или уже не помню, чтобы или в моей команде такое случалось, или в командах, против которых я играл. В любом случае это уникальная редкая история. Но тренер пробует, экспериментирует. Ищет то, что сработает на результат, — сказал Уильямс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.