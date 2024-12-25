Владимир Крикунов: СКА действовал героически в матче против ЦСКА

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что СКА проявил характер в игре против ЦСКА (5:6).

«Поражение СКА ничем не отличается от любого другого. Не набрали два очка – наберут в другом матче. Считаю, команда действовала героически, проявила характер и едва не спасла, казалось бы, безнадёжный матч. 90 процентов бросают играть при счёте 0:5. Питерцы обыгрывали ЦСКА на протяжении семи матчей подряд. Всегда любая серия имеет свойство заканчиваться. Совсем скоро команды вновь встретятся в Санкт-Петербурге и я уверен, что игроки СКА приложат все усилия, чтобы взять реванш», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».