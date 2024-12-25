«Мой первый хоккей». Российский актёр Сергей Бурунов болел за ЦСКА на матче со СКА

Российский актёр театра и кино Сергей Бурунов показал фотографию с матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Известный актёр присутствовал на «ЦСКА-Арене» и болел за московских армейцев в клубной джерси со своей фамилией и номером 8.

«Мой первый хоккей! Цска выиграл! Ура!», — написал Бурунов в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Сергея Бурунова

Армейское дерби получилось крайне результативным. После первого периода ЦСКА вёл со счётом 5:0, однако в третьем периоде петербургский клуб предпринял отчаянные попытки сравнять счёт. СКА удалось сократить отставание до минимума, однако ЦСКА всё-таки удалось удержать победный счёт и выиграть 6:5.