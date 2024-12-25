Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Мой первый хоккей». Российский актёр Сергей Бурунов болел за ЦСКА на матче со СКА

«Мой первый хоккей». Российский актёр Сергей Бурунов болел за ЦСКА на матче со СКА
Комментарии

Российский актёр театра и кино Сергей Бурунов показал фотографию с матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Известный актёр присутствовал на «ЦСКА-Арене» и болел за московских армейцев в клубной джерси со своей фамилией и номером 8.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5)     2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5)     3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5)     4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5)     5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5)     5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5)     5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5)     6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5)     6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5)     6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5)     6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)    

«Мой первый хоккей! Цска выиграл! Ура!», — написал Бурунов в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Сергея Бурунова

Армейское дерби получилось крайне результативным. После первого периода ЦСКА вёл со счётом 5:0, однако в третьем периоде петербургский клуб предпринял отчаянные попытки сравнять счёт. СКА удалось сократить отставание до минимума, однако ЦСКА всё-таки удалось удержать победный счёт и выиграть 6:5.

Материалы по теме
СКА получил 0:5, а затем устроил шоу! ЦСКА еле унёс ноги
СКА получил 0:5, а затем устроил шоу! ЦСКА еле унёс ноги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android