«Мой первый хоккей». Российский актёр Сергей Бурунов болел за ЦСКА на матче со СКА
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Российский актёр театра и кино Сергей Бурунов показал фотографию с матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и СКА. Известный актёр присутствовал на «ЦСКА-Арене» и болел за московских армейцев в клубной джерси со своей фамилией и номером 8.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2024, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 5
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Карнаухов (Нестеров, Классон) – 00:41 (5x5) 2:0 Гурьянов (Уильямс, Афанасьев) – 00:57 (5x5) 3:0 Абрамов (Полтапов, Уильямс) – 08:11 (5x5) 4:0 Соркин (Полтапов) – 14:02 (5x5) 5:0 Карнаухов (Мамин) – 14:38 (5x5) 5:1 Сапего (Деанджело, Плотников) – 38:34 (5x5) 5:2 Никишин (Глотов, Демидов) – 47:36 (5x5) 6:2 Долженков (Ярош) – 47:51 (5x5) 6:3 Грицюк (Зайцев, Григоренко) – 49:23 (5x5) 6:4 Демидов (Григоренко) – 54:37 (5x5) 6:5 Плотников (Акользин, Никишин) – 55:52 (5x5)
«Мой первый хоккей! Цска выиграл! Ура!», — написал Бурунов в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал Сергея Бурунова
Армейское дерби получилось крайне результативным. После первого периода ЦСКА вёл со счётом 5:0, однако в третьем периоде петербургский клуб предпринял отчаянные попытки сравнять счёт. СКА удалось сократить отставание до минимума, однако ЦСКА всё-таки удалось удержать победный счёт и выиграть 6:5.
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